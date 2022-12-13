В Ленобласти неделя начнется с небольшого снега и сильных морозов

В некоторых районах температура воздуха составит -25 градусов.

В понедельник, 9 января, в Ленобласти будет снежно и очень холодно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Выпадет небольшой снег, подует юго-восточный ветер со скоростью 12-15 м/с.

Ночью температура воздуха упадет до -10...-15 гр., местами -18 гр., днем на западе -8...-13 гр., на востоке -13...-18 гр. В некоторых районах похолодает до -25 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти