Последний день февраля в Ленобласти будет теплым и влажным

В течение дня будет идти мокрый снег и морось.

Последний зимний день, 28 февраля, выдастся для жителей Ленобласти теплым и влажным. По прогнозу специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью и утром в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный мокрый снег, днем в довесок к снегу ожидается морось.

В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу, вечером запад области окутает туман. Ветер в воскресенье подует с запада и северо-запада и не разгонится свыше 8 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, на востоке местами до -8. Днем воздух прогреется до +4 градусов, атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, а днем мало меняться.

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