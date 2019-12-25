В воскресенье в Ленобласти пройдет небольшой снег

Температура воздуха днем – до -17 градусов.

В грядущее воскресенье, 14 февраля, в Ленобласти будет морозная и слегка снежная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Весь день будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах останется гололедица. Температура воздуха ночью составит -12...-17 градусов, на востоке может подморозить до -24 градусов. Днем потеплеет до -9...-14 градусов, местами будет до -17.

Северный и северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление будет повышаться.

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Фото: pixabay; пресс-служба МЧС