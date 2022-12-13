В Ленобласти завтра обещают снегопад и мороз

Осадки будут сильными, дороги покроются льдом.

Во вторник, 3 января, в Ленобласть придет настоящая зима. Выпадет снег, значительно похолодает. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Осадки будут сильными, дороги покроются льдом. Подует юго-восточный, восточный ветер, переходящий к северо-восточному, со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха упадет до -2...-7 гр., местами до -12 гр., днем столбики термометров покажут -1...-6 гр., на юге местами до +1 гр.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

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Фото: Pxhere