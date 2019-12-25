В Ленобласти 4 ноября воздух прогреется до +8 градусов

Днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

В Ленинградской области в День народного единства ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 4 ноября ожидается без существенных осадков, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днём +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Колесов: на выходных в Петербурге будет тёплая и дождливая погода.

Фото: unsplash; МЧС