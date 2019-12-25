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В пятницу в Ленобласти ожидается сильный ветер и осадки
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib

В пятницу в Ленобласти ожидается сильный ветер и осадки

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Утром и днем местами на дорогах будет гололед.

Завтра, 20 ноября, на территории Ленобласти ожидается ветреная  и облачная погода. Местами пройдет умеренный дождь, а утром на западе стоит ожидать мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в большинстве районов будет идти небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег.  Ночью порывы юго-западного и западного ветра достигнут 15-20 м/с, а в прибрежных районах 23 м/c. Днем ветер немного утихнет до 15-18 м/с. 

Температура воздуха в течение суток составит 0...+5. В МЧС предупредили, что утром и днем на дорогах местами будет гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти неадекватный мужчина выгнал прихожан из церкви и залез в купель. 

Фото: pixabay.com

Теги: осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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