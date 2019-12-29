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В среду в Петербурге ожидается теплый дождливый день
Сегодня, 21:08
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nadezhda_sib

В среду в Петербурге ожидается теплый дождливый день

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Днем будет до 5 градусов тепла.

В Петербурге 4 марта ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, в днем во второй половине — умеренный дождь. Порывы ветра в дневное время достигнут 8-13 м/c. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. В МЧС предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в феврале солнце в Петербурге светило 37 часов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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