В среду в Петербурге ожидается теплый дождливый день

Днем будет до 5 градусов тепла.

В Петербурге 4 марта ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, в днем во второй половине — умеренный дождь. Порывы ветра в дневное время достигнут 8-13 м/c. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. В МЧС предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в феврале солнце в Петербурге светило 37 часов.

Фото: Piter.TV