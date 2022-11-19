Петербург 5 ноября окажется под влиянием циклона

Ожидается облачность, временами пройдут дожди.

В воскресенье, 5 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует циклонический вихрь, который с юга ворвется в западную часть Ленобласти. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ожидается облачность, временами пройдут дожди. В ГУ МЧС России по городу предупредили о тумане с видимостью 500 метров и менее в утренние часы.

Температура воздуха в Северной столице +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV