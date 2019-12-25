Плюсовая температура и отсутствие осадков ожидаются в Петербурге 2 марта

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В среду, 2 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Температура воздуха ночью опустится до -2…-4 градусов. Днем ожидается +1…+3. Ветер подует с юго-запада, запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали распускаться первые подснежники.

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