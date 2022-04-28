В Петербурге 29 октября гребень антициклона "покажет" солнце

В городе осадков не ожидается, однако в Ленобласти пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 29 октября, погоду в Петербурге сформирует гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, в городе осадков не ожидается, однако в Ленобласти пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица, рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Температура воздуха в Северной столице 0…+2 градуса, по области -2…+3 градусов. Ветер северо-западный с переходом во второй половине дня на юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 30 октября, временами пройдет снег и 0 градусов.

Фото: Piter.TV