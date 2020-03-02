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В Петербурге 26 ноября температура воздуха опустится до -10 градусов
Сегодня, 9:00
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В Петербурге 26 ноября температура воздуха опустится до -10 градусов

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Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 26 ноября, Петербург будет ощущать влияние южной периферии холодного антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, а температурный фон останется существенно ниже климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В городе столбики термометров покажут -8…-10 градусов, в Ленобласти -7…-12 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 27 ноября, в Северной столице пройдет небольшой снег, а температура воздуха составит -4…-6 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в ноябре, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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