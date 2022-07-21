Температура воздуха в Петербурге 24 декабря превысит климатическую норму

Местами пройдут небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

В воскресенье, 24 декабря, погоду в Петербурге сформирует циклон, названный немецкими метеорологами "Золтан". Он будет смещаться к северу по территории центральных областей Европейской России и сохранит облачность, температуру воздуха, превышающую климатическую норму. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Местами пройдут небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. В Северной столице столбики термометров покажут около 0 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV