В Петербурге 1 января температура опустится до -18 градусов

Ожидается облачная с прояснениям погода, местами пройдет небольшой снег.

В понедельник, 1 января, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует гребень антициклона, вытягивающийся с севера. Ожидается облачная с прояснениям погода, местами пройдет небольшой снег, отметил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе -16…-18 градусов, по Ленобласти -14…-19 градусов, местами – до -20…-25 градусов, что ниже климатической нормы на 13-15 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 2 января, будет без существенных осадков и -18…-20 градусов.

Фото: Piter.TV