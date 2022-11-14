Воздух в Петербурге прогреется до +11 градусов 15 октября

Ожидается преимущественно облачная и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди.

15 октября Северная столица ощутит влияние тыловой, холодной части циклонического вихря, центр которого окажется над Кольским полуостровом. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в воскресенье +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с, а на побережье до 20-25 м/с. Стихнет ветер только в вечерние часы. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV