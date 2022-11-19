В Петербурге 12 ноября будет облачно и ветрено

12 ноября до Петербурга дотянется облачная система активного южного циклона. Под его влиянием ожидается ветреная и дождливая погода, пройдут небольшие дожди. При этом температура будет выше климатической нормы, рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Столбики термометров в городе покажут +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.
В понедельник, 13 ноября, дожди, переходящие в мокрый снег, и +2…+4 градуса.
Фото: Piter.TV
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