В Петербурге 12 ноября будет облачно и ветрено

Столбики термометров в городе покажут +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов.

12 ноября до Петербурга дотянется облачная система активного южного циклона. Под его влиянием ожидается ветреная и дождливая погода, пройдут небольшие дожди. При этом температура будет выше климатической нормы, рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Столбики термометров в городе покажут +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 13 ноября, дожди, переходящие в мокрый снег, и +2…+4 градуса.

Фото: Piter.TV