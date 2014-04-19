В воскресенье в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная погода с дождями

Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов, атмосферное давление продолжит понижаться.

В воскресенье, 9 ноября, Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся под влиянием циклона, который принесет облачную с прояснениями погоду и осадки. Согласно данным Гидрометцентра, в регионе сохранится пониженное атмосферное давление и температурный режим в пределах сезонной нормы.

Так, в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западным и западным умеренным после слабого южного и юго-западного ночью. Температурный фон составит +5...+7 градусов ночью и +7...+9 градусов днем. В Ленинградской области погодные условия будут несколько сложнее: облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Температура воздуха составит +3...+8 градусов ночью (местами до -1 градуса) и +4...+9 градусов днем. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")