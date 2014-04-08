Пристальное внимание кота не растопило сердце задержавшегося в Петербурге большого баклана

Птицу с размахом крыльев полтора метра, похожую на геральдического орла, заметили в Сестрорецке

В Курортном районе Санкт-Петербурга несколько дней наблюдают за крупным бакланом, задержавшимся с миграцией на зимовку. Как сообщил биолог Павел Глазков в Telegram-канале "Каждой твари по паре", птица длиной около метра с размахом крыльев до полутора метров была вынуждена отплыть от берега, избегая внимания местного кота.

Неудивительно, что местный кот проявил интерес к этому красивому созданию. Баклан, не желая испытывать судьбу, предпочёл отплыть по воде — пусть и от домашнего, но всё же хищника. Павел Глазков, биолог и автор Telegram-канала "Каждой твари по паре"

Птицу с характерным чёрным оперением с фиолетово-зелёным отливом и изумрудными глазами заметили в Сестрорецке, где она отдыхала после рыбалки.

Большие бакланы начали гнездиться на островах Финского залива около 30 лет назад, и сейчас в Ленинградской области насчитывается более 10 тысяч гнездящихся пар. Особенностью вида является необходимость регулярно просушивать крылья после ныряния, из-за чего птица часто принимает характерную позу, напоминающую геральдического орла. Задержку с отлётом орнитологи связывают с аномально тёплой осенью.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Нижне-Свирском заповеднике в фотоловушку попался проворный хищник.

Фото и видео: Telegram / "Каждой твари по паре"