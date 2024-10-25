День народного единства Петербург и Ленобласть встретят облачной погодой с дождями

Температура в регионе составит от +3 до +10 градусов, но к вечеру осадки в городе прекратятся.

В День народного единства жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет типичная для начала ноября погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, день будет облачным, но без сильных осадков, а температура воздуха сохранится в пределах сезонной нормы.

В Петербурге ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь, который к утру прекратится. Днем небо останется облачным, но с прояснениями. Температура составит +6...+8 градусов ночью и +7...+9 градусов днем. Ветер юго-западный, слабый ночью и умеренный днем.

В Ленинградской области погодные условия будут немного разнообразнее: ночью в большинстве районов пройдут небольшие дожди, а днем осадки сохранятся лишь местами, преимущественно на востоке региона. В отдельных районах возможен туман. Температурный фон будет колебаться от +3...+8 градусов ночью до +5...+10 градусов днем. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится, оставаясь в пределах нормы.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")