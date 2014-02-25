Петербург окрасится в цвета триколора в честь Дня народного единства

Знаковые места будут подсвечены в бело-сине-красных тонах с вечера 4 ноября до утра 5 ноября.

Вечером 4 ноября Санкт-Петербург включит праздничную подсветку в цветах государственного флага России в честь Дня народного единства. Как сообщили в Смольном, иллюминация в белых, синих и красных тонах будет работать на городской телебашне, Дворцовом, Троицком мостах и мосту Бетанкура с 16:55 до 08:25 следующего дня.

К акции присоединится и небоскреб "Лахта Центр", где праздничное освещение будет действовать с 17:00 4 ноября до 08:00 5 ноября. Особое внимание в этом году приковано к городской телебашне, оборудование которой было модернизировано в 2024 году. Ее 5728 светильников способны создавать сложные световые эффекты и динамические шоу.

Три городских моста будут подсвечены с использованием 3200 светодиодных приборов. Управление всей этой световой композицией осуществляется дистанционно специалистами диспетчерской службы "Ленсвета", отметили в пресс-службе городской администрации. Праздничная иллюминация стала уже традиционной для Санкт-Петербурга в дни государственных праздников. В прошлом году подобные световые инсталляции собрали тысячи горожан и туристов вдоль набережных Невы.

Фото: Смольный