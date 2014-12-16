Последний день лета в Петербурге и Ленобласти будет теплым, но дождливым

Синоптики рекомендуют на всякий случай брать с собой зонтики и тёплую одежду.

Последний день календарного лета в Северной столице и Ленинградской области будет облачным, но относительно теплым. Как сообщают метеорологи, жителей региона ждет переменная облачность с кратковременными дождями.

В Петербурге синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, которые преимущественно пройдут в дневное время. Ветер будет слабым, переменных направлений. Температура воздуха составит ночью +14...+16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Ленинградской области погодные условия будут немного более переменчивыми. Ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах возможен туман. Днем осадки будут носить кратковременный характер. Ветер также переменных направлений, слабый. Температурный фон: ночью +11...+16 градусов, днем +17...+22 градуса.

Несмотря на дождливую погоду, последний день лета порадует относительно теплыми температурами. Атмосферное давление в области, как и в городе, будет постепенно повышаться, что может положительно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")