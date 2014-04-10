В воскресенье в Петербурге ожидается до +3, в Ленобласти — дождь с мокрым снегом

На дорогах местами возможна гололедица, порывы ветра до 15 м/с.

В воскресенье, 30 ноября, погода в Петербурге и Ленинградской области будет определяться облачными фронтами. В городе осадков не ожидается, тогда как в области местами пройдут дожди с мокрым снегом, сообщают метеорологи.

В Петербурге температура сохранится в пределах +1...+3° в течение всего дня. Ветер юго-западный умеренный, без существенных осадков. Атмосферное давление днем начнет слабо повышаться. А в Ленинградской области температурный фон будет более контрастным: ночью от +3° до -2°, днем от +1° до +6°. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью усилится до 7-12 м/с с порывами до 15 м/с, днем ослабеет до 5-10 м/с. На дорогах возможна гололедица.

