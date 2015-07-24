Похищенную обезьянку Машу вернули владельцу после скандала со "спасением"

В центр "Сирин", которых ввели в заблуждение, макаку сдала знакомая хозяина.

Макаку по кличке Маша, которую накануне забрали сотрудники центра "Сирин", вернули законному владельцу. Хозяин примата Роман заявил, что не будет предъявлять претензии к организации, поскольку она сотрудничала в поисках и возврате животного.

Обезьяна была похищена 27 ноября неизвестными, которые представились её хозяевами. "Для Маши взаимодействие с незнакомыми людьми представляет сильный стресс, так как она живёт со мной семь лет и требует специализированного ухода", — пояснил Роман. Он также отметил, что приобрёл макаку не для коммерции, а получил вместе с артистическим костюмом.

Версия центра "Сирин" отличается: по их данным, женщина с маленьким ребёнком обратилась за помощью, сообщив, что мужчина уехал из страны и оставил животное, которое представляло угрозу. Спасатели получили расписку о добровольной передаче примата.

Двое суток женщина, мать маленького ребенка, обзванивала спасателей и ветеринарные станции. Просьба слезная, но не стандартная, отец ребенка уехал из страны, оставив её, малыша и... обезьяну. Животное женщину пугает и представляет угрозу для ребенка. Заявление в полицию на мужчину подано. (Телефонные разговоры записаны). Никакого взлома и изъятия, спасателя встретили, открыли дверь и помогли отловить животное, взята расписка отказная. Telegram-канал благотворительного фонда "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин"

Владелец оценил стоимость макаки в 300 тысяч рублей и initially предполагал, что животное могли похитить для продажи. После возвращения Маши стороны конфликта пришли к взаимопониманию, и уголовное дело возбуждать не планируется.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали четырёхмесячную дочь японских макак Саюри.

Видео: Telegram / "Сирин Центр реабилитации диких животных"