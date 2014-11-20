Начало новой рабочей недели в Петербурге и Ленобласти будет морозным

Ночью на окраинах Северной столицы ожидаются заморозки до -4 градусов.

Первый рабочий день недели в Петербурге и Ленинградской области начнется с прохладной, но сухой погоды. Синоптики прогнозируют переменную облачность, отсутствие осадков и слабый восточный ветер.

В Северной столице ночью столбики термометров опустятся до +3...+5°C, местами возможны заморозки до -1...-2°C. Днем воздух прогреется до +10...+12°C. Атмосферное давление будет слабо повышаться. В Ленинградской области температурный режим окажется более суровым: ночью ожидаются заморозки от -1 до -4°C, в отдельных районах — около 0...+5°C. Днем температура составит +9...+14°C. Ночью и утром местами возможны туманы.

Метеорологи рекомендуют жителям региона тепло одеваться и учитывать возможность гололедицы в утренние часы. Дачникам советуют завершить сезонные работы по утеплению растений. К середине недели ожидается постепенное потепление.

Ранее Piter.TV сообщал, что самую холодную ночь с начала сентября пережил Петербург на 24 сентября.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")