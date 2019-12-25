  1. Главная
Самую холодную ночь с начала сентября пережил Петербург
Сегодня, 8:39
Температура воздуха опустилась до отметки в +5,5 градусов.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала сентября. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха опустилась до отметки в +5,5 градусов. На территории Ленобласти минимумы местами приблизились к зоне заморозков, холоднее всего было в Лодейном Поле (+1,1 градус). 

Днем 24 сентября в городе столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов, сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. 

Фото: Piter.TV 

