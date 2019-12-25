  1. Главная
Прохладная погода и небольшие дожди прогнозируются в Петербурге в среду
Сегодня, 8:10
Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклонического вихря.

В среду, 24 сентября, метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклонического вихря, уходящего на северо-восток Европейской России. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, в середине дня местами пройдут небольшие дожди, и по-прежнему холоднее, чем должно быть по климату в эти дни сентября.

Температура воздуха 24 сентября в Петербурге +9…+11°, в Ленинградской области +6…+11°. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. 

Фото: Piter.TV

