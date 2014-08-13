В Петербурге 29 марта ожидается до +14 градусов и солнечная погода

В воскресенье, 29 марта, Петербург встретит тёплой и сухой погодой. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Воздух в городе прогреется до +14 градусов, в Ленинградской области — до +16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Северной столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, днём юго-западный и западный слабый. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, в окрестностях до -2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов. На побережье Финского залива будет прохладнее — местами до +8 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В 47 регионе также переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днём юго-западный и западный слабый. Температура воздуха ночью от -5 до 0 градусов, местами до +3 градусов. Днём ожидается +11…+16 градусов, у водоёмов местами до +6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

