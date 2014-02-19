Петербург и Ленобласть встретят День знаний с теплом и без дождей

Первый день осень порадует петербуржцев и ленинградцев.

В День знаний погода в Северной столице и области будет комфортной для праздничных мероприятий. Согласно прогнозу синоптиков, осадков днем не ожидается, температура воздуха составит +18...+20 градусов.

Ночью перед 1 сентября местами возможны кратковременные дожди, но к утру погода улучшится. Температура в ночные часы опустится до +13...+15 градусов. Ветер ночью будет слабым западным и северо-западным, днем усилится до умеренного и сменит направление на северное. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а в течение дня начнет повышаться, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Такие погодные условия создадут комфортную атмосферу для проведения линеек и других праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года. Синоптики рекомендуют выбирать одежду по погоде — несмотря на отсутствие дождей, легкий ветер может создавать ощущение прохлады.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 1 сентября линейки проведут для всех школьников без ограничений.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")