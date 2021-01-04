В Петербурге 1 сентября линейки проведут для всех школьников без ограничений

День знаний в Северной столице пройдет в традиционном формате с родителями.

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2025 года состоятся торжественные линейки для учеников всех классов. Ограничения на формат проведения вводиться не будут. Об этом сообщили в Комитете по образованию.

В ведомстве уточнили, что администрация каждой школы самостоятельно определяет организацию мероприятия с учетом возможностей и особенностей. Традиционно линейки пройдут во дворах школ, участие в них смогут принять ученики и родители. В ряде российских регионов ранее обсуждались изменения формата праздника. В Челябинске линейки проведут только для начальных и выпускных классов, а в Курской области торжества организуют в помещениях с ограниченным числом участников.

В Санкт-Петербурге же принято решение сохранить привычный для горожан формат празднования Дня знаний без ограничений.

Фото: freepik