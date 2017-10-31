В воскресенье в Петербурге ожидаются дожди и потепление до +22 градусов

Жителям и гостям Северной столицы стоит взять с собой зонтик на прогулки.

В воскресенье, 21 сентября, жителей Петербурга и Ленинградской области ожидает облачная с прояснениями погода. По данным прогноза, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный умеренный.

Температура воздуха в Северной столице ночью составит +13...+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса. В Ленинградской области ночью будет немного прохладнее — от +9 до +14 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +17...+22 градусов. В отдельных районах региона ночью возможны туманы.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, однако в течение дня начнет понижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Piter.TV сообщал, что ночь на 5 сентября стала одной из самых теплых в Петербурге.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")