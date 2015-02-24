В начале недели Петербург и Ленобласть ждёт мороз, снег и гололедица

В понедельник, 22 декабря, дождь сменится снегом, а к вечеру столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнётся с резкого похолодания и осадков. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 декабря, дневной дождь перейдёт в снег, а температура будет неуклонно снижаться в течение всего дня.

В Санкт-Петербурге погода будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, который к утру перейдёт в мокрый снег, а затем и в снег. Днём местами возможен небольшой снегопад. Ветер северо-западный, северный ночью, днём сменится на северный и северо-восточный, умеренный. Главная особенность дня — постепенное понижение температуры: если ночью будет около 0…+2 °C, то к концу дня столбики термометров покажут уже -3…-5 °C. Из-за перепада температур на дорогах и тротуарах с утра и в течение дня будет образовываться гололедица. Атмосферное давление начнёт повышаться.

В Ленинградской области погодные условия будут более суровыми. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, а местами и умеренный дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Днём осадки продолжат выпадать в виде снега. Ветер, как и в городе, северный и северо-восточный, умеренный. Похолодание здесь будет ещё более заметным: после ночных -3…+2 °C температура к вечеру опустится до -4…-9 °C, а на востоке области местами и до -12 °C. На всей территории региона ожидается гололедица.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")