Петербуржцам назвали время зимнего солнцестояния и напомнили о самой долгой ночи

Световой день составит менее 6 часов.

В воскресенье, 21 декабря, в 18:04 по московскому времени наступит момент зимнего солнцестояния, когда Солнце достигнет самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии. Это самый короткий световой день и самая длинная ночь в году, а также астрономическое начало зимы.

В Петербурге в этот день солнце взойдёт около 10:00 и зайдёт уже после 15:50, подарив городу всего около 5 часов 50 минут света. Высота солнца над горизонтом не превысит 7 градусов. Однако сразу после солнцестояния начнётся обратный процесс: день будет постепенно, сначала на секунды, а затем и на минуты, увеличиваться, а ночь — сокращаться.

Несмотря на короткий день, этот период считается благоприятным для астрономических наблюдений. Длинные тёмные ночи создают отличные условия для того, чтобы увидеть зимние созвездия, Млечный Путь и, при удачном стечении обстоятельств, северное сияние, рассказали в "Лахта Центре".

Фото: Piter.TV