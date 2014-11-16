Начало недели в Петербурге и Ленобласти будет дождливым и прохладным

Синоптики рекомендуют иметь при себе зонты и выбирать одежду по погоде.

Новая рабочая неделя в Северной столице и Ленинградской области начнется с дождей и понижения температуры. Согласно прогнозу синоптиков, атмосферное давление будет постепенно понижаться.

В Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, но во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +12...+14 градусов, днем — +18...+20 градусов.

В Ленинградской области погодные условия будут более переменчивыми. Переменная облачность будет сопровождаться кратковременными дождями, преимущественно на западе региона. Ветер юго-восточный и южный умеренный, днем местами возможны порывы до сильного. Температура ночью +8...+13 градусов, местами до +4 градусов, днем — +17...+22 градуса.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")