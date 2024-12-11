В Петербурге 9 января ожидаются осадки и оттепель

Температура воздуха 0…+2 градуса.

В четверг к берегам Невы с запада потянутся облачные поля атмосферных фронтов очередного североатлантического циклона. Ожидается облачная погода, пройдёт снег, мокрый снег, местами гололёдные явления, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах и тротуарах скользко. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 9 января в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В пятницу пройдёт небольшой снег, сильная гололедица, днём 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv