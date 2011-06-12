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В Петербурге 9 сентября будет тепло и без дождей
Сегодня, 8:35
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В Петербурге 9 сентября будет тепло и без дождей

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Температура воздуха +24…+26 градусов.

В понедельник Северная столица останется под влиянием периферии уже довольно далёкого антициклона. Тем не менее, он и сегодня удержит в регионе солнечную и сухую погоду, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 9 сентября в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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