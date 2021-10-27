В Петербурге постепенно начинает повышаться температура

Температура воздуха в Петербурге 9 сентября +13…+15 градусов.

Северная столица перед выходными окажется под влиянием скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе станет меньше и обойдётся без дождей, температурные показатели начнут постепенно повышаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 9 сентября +13…+15 градусов, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без осадков и до +15…+17 градусов.

Фото: Piter.tv