Петербург 9 октября находится в холодной части циклонического вихря

Местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В понедельник Северная столица продолжит находиться в тыловой, холодной части циклонического вихря, уходящего свои центром в южный районы Коми. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во вторник вечером возможны дожди и +6…+8 градусов.

Фото: Piter.tv