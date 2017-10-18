Петербург 9 октября находится в холодной части циклонического вихря

В понедельник Северная столица продолжит находиться в тыловой, холодной части циклонического вихря, уходящего свои центром в южный районы Коми. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Во вторник вечером возможны дожди и +6…+8 градусов.
Фото: Piter.tv
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