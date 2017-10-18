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Петербург 9 октября находится в холодной части циклонического вихря
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 9 октября находится в холодной части циклонического вихря

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Местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В понедельник Северная столица продолжит находиться в тыловой, холодной части циклонического вихря, уходящего свои центром в южный районы Коми. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во вторник вечером возможны дожди и +6…+8 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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