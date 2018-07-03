Петербург 9 июня окажется в центре дождливого циклона

Приток солнечного тепла будет ограничен, и дневная температура ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Северная столица окажется под влиянием компактного, но активного циклонического вихря, названного немецкими метеорологами "Вейт" (Veit). Он закроет небо плотными облаками и принесёт обильные дожди. По расчётам синоптиков "Фобос", наиболее сильные дожди ожидаются в южной части региона, только за день в Санкт-Петербурге может выпасть 18-23 мм осадков, по области местами до 40 мм, такие значения составляют от 25 до 60% от нормы июня.

Приток солнечного тепла будет ограничен, и дневная температура ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха 9 июня +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью и утром временами будут идти дожди, ночью +11…+13 градусов, днём +17…+19 градусов.

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Фото: Piter.tv