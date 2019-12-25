В Петербурге 8 октября температура ожидается ниже климатической нормы

Ожидается преимущественно облачная погода.

Во вторник на погоду в Северной столице будет оказывать влияние гребень антициклона с севера. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами морось. Дневной прогрев будет ограничен и температура ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 8 октября в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.

В среду ближе к вечеру пройдут небольшие дожди и +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv