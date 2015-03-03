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К берегам Невы спешит очередной циклон
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К берегам Невы спешит очередной циклон

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Небо продолжат закрывать плотные облака.

В среду, 8 ноября, на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние передняя часть следующего, приближающегося с запада, атлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут небольшие дожди, и по-прежнему будет теплее, чем должно быть в эти дни ноября.

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В четверг ожидаются небольшие дожди и +5…+7 градусов.

Фото: pxhere

Теги: ноябрь, погода, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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