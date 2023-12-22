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В Петербурге 8 марта будет максимум до +4 градусов
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 8 марта будет максимум до +4 градусов

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В остальные выходные дни воздух опять будет прогреваться до 0 градусов или чуть выше.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждёт петербуржцев в Международный женский день.

Что надо сказать, очень сложный прогноз на завтра. Анализируя ситуацию несколько дней, продолжаю оставаться в надежде, что оно станет наиболее теплым на этой холодной неделе. Завтра день всё покажет, но некоторые аргументы есть.

Александр Колесов, синоптик

Сегодня всё закрыто облаками. Предстоящей ночью тоже облачно, еще и возможны осадки в виде снега. С середины дня 8 марта уже вероятны прояснения и  покажется солнышко, которое и успеет нагреть воздух. Так что ожидается до +3…+4 градусов в Петербурге. В остальные выходные дни воздух опять будет прогреваться до 0 градусов или чуть выше.

Фото: pxhere

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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