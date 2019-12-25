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В Петербурге 7 сентября сохранится облачная с прояснениями погода
Сегодня, 7:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7 сентября сохранится облачная с прояснениями погода

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В городе пройдут кратковременные дожди.

В середине недели Петербург продолжит ощущать влияние западной периферии циклонического вихря. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 7 сентября в Петербурге +11…+13, по Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер северный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг дождей станет меньше, но температура изменится мало.

Фото: Piter.tv

Теги: осень, погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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