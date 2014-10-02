В Петербурге 7 октября местами пройдут дожди

Основная порция холода придёт уже во вторник.

В понедельник на синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние смещающийся с севера холодный атмосферный фронт. Его облачная гряда временами будет закрывать небо над регионом, местами проливаясь кратковременными дождями. Основная порция холода придёт уже во вторник, добавили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 7 октября в Петербурге +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv