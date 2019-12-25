В Петербурге 7 октября погоду продолжит формировать циклон Zydrune

В облаках появятся робкие прояснения, местами вновь пройдут кратковременные дожди и сохранится порывистый ветер.

Перед выходными синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать циклон "Zydrune". Днём его центр окажется в акватории Баренцева моря, а Ленинградскую область он накроет своей тыловой частью. В облаках появятся робкие прояснения, местами вновь пройдут кратковременные дожди и сохранится порывистый ветер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 7 октября в Петербурге +12…+14, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу стихнет ветер, короткие дожди пройдут лишь местами, температура изменится мало.

Фото: Piter.tv