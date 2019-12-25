  1. Главная
В пятницу Петербург накроют туманы и дожди
Сегодня, 8:07
Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

В пятницу погоду в Петербурге определит теплый атмосферный фронт. Под его воздействием ожидается облачность, утром возможны слабые осадки и туман, днем дождь усилится. Несмотря на это, температура останется значительно выше климатической нормы для конца осени. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +9...+11 градусов, в Ленобласти диапазон температур составит +7...+12 градусов. Западный ветер будет умеренным — скорость 3-8 м/с. 

Показатели давления практически не изменятся и останутся близки к норме — примерно 759 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV

