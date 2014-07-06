В Петербурге 7 ноября температурный фон будет выше климатической нормы

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов.

Во вторник, 7 ноября, синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формировать западная периферия циклона, с центром над Архангельской областью, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Периферия циклона сохранит в регионе облачную погоду, пройдут небольшие дожди, а температурный фон по-прежнему будет выше климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В среду временами будет идти дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv