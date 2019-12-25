В Петербурге 6 сентября будет по-летнему тепло

Температура воздуха +23…+25 градусов.

В пятницу синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона. В регионе сохранится малооблачная и сухая погода, а температурный фон по-прежнему будет существенно превышать рамки климата. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 6 сентября в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без осадков и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv