Петербург 6 ноября встречает атлантическое тепло

Продолжится повышение температуры.

В среду синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей будет формировать тёплый сектор далекого циклона с центром над северной частью акватории Белого моря. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, по области с мокрым снегом и продолжится повышение температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 6 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в первой половине дня порывистый.

В четверг ожидается без существенных осадков и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv