  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург 6 ноября встречает атлантическое тепло
Сегодня, 8:07
119
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 6 ноября встречает атлантическое тепло

0 0

Продолжится повышение температуры.

В среду синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей будет формировать тёплый сектор далекого циклона с центром над северной частью акватории Белого моря. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, по области с мокрым снегом и продолжится повышение температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 6 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в первой половине дня порывистый.

В четверг ожидается без существенных осадков и +5…+7 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии