Холодный фронт отметится дождями в Петербурге 6 июня

Днём +19…+21 градус.

Северная столица в пятницу будет ощущать влияние холодного участка атмосферного фронта. Втянувшись в широтном направлении, он станет причиной облачной с прояснениями погода, и местами вызовет кратковременные дожди. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 6 июня в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдут кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv