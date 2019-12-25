Петербург 6 июня окажется на пути холодного атмосферного фронта

Температура воздуха в Петербурге +24…+26 градусов.

Северная столица 6 июня окажется на пути холодного атмосферного фронта. Пересекая регион с запада на восток, он станет причиной кратковременных дождей ливневого характера, вызовет грозы, местами возможен град. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов, на востоке области до +29. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу ожидается без существенных осадков и +19…+21 градус.

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Фото: Piter.tv