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В Петербурге 6 февраля продолжит расти температурный фон
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 6 февраля продолжит расти температурный фон

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Температура превысит климатическую норму.

В четверг по территории Северной столицы будет перемещаться с запада на восток тёплый атмосферный фронт. Большую часть дня его облачная гряда будет закрывать небо плотной пеленой. При этом температурный фон продолжит расти и превысит климатическую норму, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 6 февраля в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов, местами на востоке до -8. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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