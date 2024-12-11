В Петербурге 6 февраля продолжит расти температурный фон

Температура превысит климатическую норму.

В четверг по территории Северной столицы будет перемещаться с запада на восток тёплый атмосферный фронт. Большую часть дня его облачная гряда будет закрывать небо плотной пеленой. При этом температурный фон продолжит расти и превысит климатическую норму, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 6 февраля в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов, местами на востоке до -8. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv